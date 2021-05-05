Nefes kesen rehine operasyonu

İstanbul Esenyurt’ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin euro fidye isteyen Pakistan uyruklu 6 şüpheli, nefes kesen operasyonla yakalandı. Tek başına yaşayan ve kendisinden uzun süre haber alınamayan M.S.’nin ailesi, cep telefonlarına gönderilen işkence görüntülerini polise izletti. M.S.'nin patronuna şüphelileri aratan polis, paranın verilmesi için metrobüs durağını buluşma yeri olarak belirledi. Durağa önceden giderek hazırlık yapan polisler, para alışverişi esnasında 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ardından da Arnavutköy'deki bir eve baskın yapan polisler, rehin tutulan M.S.'yi kurtardı. 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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NTV 05.05.2021 - 11:11| Son Güncelleme : 05.05.2021 - 11:23
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