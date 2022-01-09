Nehirdeki buz kütlesini sal yaptı: Az kalsın boğuluyordu

Bayburt’ta kısmen donan Çoruh nehrindeki buz kütlelerini sal gibi kullanmak isteyen genç az kalsın boğuluyordu. Dört arkadaş sopalarla kırdıkları buz kütlelerinin üzerine çıkıp nehirde ilerlemek istedi. Ancak gençlerden Sıtkı Köse’nin çıktığı buz yavaş yavaş suya gömülmeye başladı. Arkadaşlarının uyarılarını dikkate almayan genç kendini buz gibi suda buldu.

Haberler - ntv.com.tr 09.01.2022 - 13:15 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 13:35

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