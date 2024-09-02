Netflix'ten tartışma yaratan dizi: Ankara ve KKTC'den "Famagusta" tepkisi
Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak Rum yapımı "Famagusta" dizisine hem Lefkoşa'dan hem de Ankara'dan tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kara propagandayla Kıbrıs Türkü'ne bir haksızlık daha yapmalarını asla tasvip etmiyorum." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı, dizinin tarihi gerçekleri çarpıttığını ve Rum tarafının propagandasını yaptığını aktardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Netflix
- Dünya
- N-Life Dizi
- Ömer Çelik
- Dizi
- Kktc