Niğde'de yol verme kavgası: Otobüs şoförü beyzbol sopasıyla karşılık verdi

Niğde'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.

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