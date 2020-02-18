Niğde'de yol verme kavgası: Otobüs şoförü beyzbol sopasıyla karşılık verdi
Niğde'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.
18.02.2020 - 14:06| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 14:20
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