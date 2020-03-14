Nijeryalı kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı

Esenyurt’ta bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.

İHA 14.03.2020 - 11:44 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 11:53

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