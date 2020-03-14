Nijeryalı kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı
Esenyurt’ta bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.
Abone ol
Paylaş
İHA 14.03.2020 - 11:44| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 11:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.