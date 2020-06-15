Nikah salonları yeniden açıldı

Normalleşme adımları kapsamında, bugün önemli bir adım daha atıldı... Yoğun virüs tedbirleriyle birlikte açılan nikah salonlarında çiftler maskeli, sosyal mesafeli tören sonrasında yeni bir hayata "evet" dedi.

NTV 15.06.2020 - 16:02 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 16:31

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