Ninni annesinden değil hemşireden

Her ne kadar çocuklar ve bebekler Corona virüsten az etkileniyor denilse de hasta olan çocuklar da var. İstanbul'da henüz 40 günlük bir bebek Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda. Annesinden ayrı, doktor ve hemşirelerin şefkati altında. NTV ekibinden Melike Şahin ve Bahattin Demir, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım servisine girdi. Sağlık çalışanlarının özel ilgi ve şefkatle baktığı 2 coronavirüs hastası çocuğu görüntüledi.
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NTV Haber 08.05.2020 - 20:06| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 20:36
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