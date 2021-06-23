Nöbetten dönen doktoru dövdüler

İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan doktor için sipariş getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla dövdü.

NTV 23.06.2021 - 11:20 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 11:36

DİĞER VİDEOLAR