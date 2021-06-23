Nöbetten dönen doktoru dövdüler

İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan doktor için sipariş getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla dövdü.
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NTV 23.06.2021 - 11:20| Son Güncelleme : 23.06.2021 - 11:36
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