Normalleşmeye geçiş nasıl olacak? (Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan yanıtladı)

Bayramda evdeyiz ama bir yandan da normalleşme süreci adım adım ilerliyor. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, verilere ve o ildeki nüfus yoğunluğuna dikkat ettiklerini söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşmenin daha geç olacağını belirtti.

NTV 24.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 15:50

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