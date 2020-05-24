Normalleşmeye geçiş nasıl olacak? (Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özkan yanıtladı)
Bayramda evdeyiz ama bir yandan da normalleşme süreci adım adım ilerliyor. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, verilere ve o ildeki nüfus yoğunluğuna dikkat ettiklerini söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de normalleşmenin daha geç olacağını belirtti.
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NTV 24.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 15:50
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