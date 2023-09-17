NTV ailesinin acı kaybı: Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı
Yıllarca NTV ekranında meteoroloji haberleri veren, aynı zamanda özgün ses tonuyla çok kıymetli bir müzisyen olan Gökhan Abur'a veda ettik. Bugün İstanbul Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Abur'un cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda defnedildi. NTV ekibinden Dilek Çalışkan, Seda Öğretir ve Meteoroloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, Gökhan Abur'u anlattı.
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