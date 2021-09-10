NTV Akıncı'nın test uçuşuna katıldı

Akıncı taarruzi insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Akıncı artık göreve hazır. Ancak test ve eğitim uçuşları devam ediyor. NTV'den Yağız Şenkal da Akıncı'nın test uçuşlarından birine tanıklık etmek için Tekirdağ Çorlu'ya gitti. Akıncı'nın hikayesini Selçuk Bayraktar'dan dinledi.
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NTV 10.09.2021 - 12:17| Son Güncelleme : 10.09.2021 - 12:27
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