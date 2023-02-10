NTV drone kamerası: Hatay'da tarihi meclis yerle bir oldu
Peşpeşe iki büyük deprem tarihi yapılara da büyük zarar verdi. Hatay'daki tarihi çarşı da zarar gören yerler arasında... Asi nehri'nin ikiye böldüğü Saray Caddesi'nde pekçok binanın yanısıra Hatay Devleti'nin tarihi meclis binası da yerle bir olmuş durumda... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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