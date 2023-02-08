NTV drone kamerası: Sporcuların aileleri enkaz başından ayrılmıyor

Malatya'da Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı'nın kaldığı otel yıkıldı ve 11 genç enkaz altında kaldı. Gençlerin aileleri 3 gündür enkaz başından ayrılmıyor. NTV drone kamerası yerle bir olan oteli ve enkazda sabah saatlerinde tekrar başlatılan çalışmaları görüntüledi. (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)
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