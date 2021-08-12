NTV drone kamerasından sel bölgesi

Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağışın ardından Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta selle mücadele devam ediyor. AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Ahmet Akpolat, sel bölgesindeki son durumu drone kamerası görüntüleriyle anlattı.

NTV 12.08.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 11:30

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