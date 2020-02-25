NTV ekibi, Atatürk Havalimanı'nın ''hayalet'' uçaklarını görüntüledi

Geçen yıl sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı halen 12 uçağa ev sahipliği yapıyor. Yıllardır havalimanının bir köşesinde çürümeye terk edilen uçaklar için sahiplerine tanınan 30 günlük süre doldu. Ancak uçakları alan yok. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve Kameraman Mesut Sert, Atatürk Havalimanı'nda uçakların yanında, oradaki son durumu ve bundan işleyecek süreci aktardı.

25.02.2020 - 15:55 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 16:20

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