NTV ekibi Azerbeycan sahra hastanesinde: ''Bize git denilene kadar buradayız''
Deprem felaketinin ardından ilk yardıma koşan ülkelerde biri de Azerbaycan'dı. Kahramanmaraş'ta bir Sahra Hastanesi kuran Azerbaycanlı doktorlar yaralı depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. NTV ekibinden Özgür, Azeri doktor Eyvazov Gurban ile konuştu. Gurban ''Bize git denilene kadar burada yardım etmeye devam edeceğiz'' dedi. (Kamera: Atilla Erturan)
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