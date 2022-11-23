NTV ekibi depremde hasar gören Fatih Cami’sini görüntüledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi. NTV ekibinden Osman Terkan, o hasarlı binalardan biri olan Fatih Cami’sindeki son durumu anlattı. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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