NTV ekibi depremde hasar gören Fatih Cami’sini görüntüledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi. NTV ekibinden Osman Terkan, o hasarlı binalardan biri olan Fatih Cami’sindeki son durumu anlattı. (Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

TÜRKİYE HABERLERİ