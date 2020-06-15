NTV ekibi depremde hasar gören köyde

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan 5,7'lik depremde göçük altında kalanlardan bir korucu şehit oldu. 21 kişi de yaralandı. Yaralıların üçü taburcu edildi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan Karlıova ilçesinin hasar gören köylerinden Elmalı'daki izlenimlerini canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 15.06.2020 - 00:25| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 00:41
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