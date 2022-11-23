NTV ekibi depremin merkez üssünde: İşte depremin oluştuğu fay hattı
Düzce'deki 5,9'luk depremin merkez üssü olan Gölyaka'ya bağlı Sarıdere köyünde yollarda derin yarıklar oluştu. Yıkımın en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Sarıdere'de 3 ev ve köy camii için yıkım kararı verildi. NTV ekibinden Gökhan Gerçek ve kameraman Ahmet Aldoğan son durumu canlı yayında aktardı.
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