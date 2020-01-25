NTV ekibi depremin vurduğu Elazığ'da (Enkazdaki bir kadın 13 saat sonra kurtarıldı)
Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 30 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. NTV ekibinden Serkan Kaya ve Kameraman Namık Okutan, Elazığ'da enkaz arama çalışmalarından son durumu aktardı. Enkazdaki bir kadın, canlı yayında böyle kurtarıldı.
25.01.2020 - 10:04| Son Güncelleme : 25.01.2020 - 10:52
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