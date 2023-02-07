NTV ekibi Hatay'da: Neredeyse sağlam bina yok

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede enkaz altındakilere ulaşmaya çalışılıyor. NTV ekibinden Korhan Varol ve kameraman Alihan Sönmez, felaketin boyutlarına bir kez daha tanıklık ettiler. Kentte neredeyse sağlam bina kalmamış durumda.
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