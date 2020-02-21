NTV ekibi İdlib'de: Muhalifler rejim güçleriyle çatışıyor

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini de belirtti. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, canlı yayında İdlib'deki son durumu aktardı.
21.02.2020 - 13:15| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 13:26
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