NTV ekibi, İdlib'de siviller için yapılan briket evleri görüntüledi

İdlib bölgesinde sivillerin barınması için AFAD ve sivil toplum örgütleri tarafından 20 bin briket ev yapılması planlanıyor. Tamamlanan evlere sivillerin geçişi de sürüyor. NTV ekibi briket evlerdeki yaşamı görüntüledi. (Haber: Gökhan Gerçek Kamera: Ahmet Aldoğan, NTV Haber)

25.02.2020 - 16:24 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 16:43

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