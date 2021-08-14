NTV ekibi karadan ulaşımın olmadığı köyde: Babaçay haritadan silindi
Sinop’ta meydana gelen selden çok sayıda köy etkilendi, yollar kapandı ve ulaşım kesildi. Karadan ulaşımın sağlanamadığı onlarca köyden biri de Babaçay Köyü... NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Ahmet Akpolat, helikopterle o köye ulaşan ekibe dahil oldu. İşte selin haritadan sildiği Babaçay Köyü...
Abone ol
Paylaş
NTV 14.08.2021 - 11:30| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 11:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.