NTV ekibi karadan ulaşımın olmadığı köyde: Babaçay haritadan silindi

Sinop’ta meydana gelen selden çok sayıda köy etkilendi, yollar kapandı ve ulaşım kesildi. Karadan ulaşımın sağlanamadığı onlarca köyden biri de Babaçay Köyü... NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Ahmet Akpolat, helikopterle o köye ulaşan ekibe dahil oldu. İşte selin haritadan sildiği Babaçay Köyü...

NTV 14.08.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 11:42

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