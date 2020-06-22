NTV ekibi Kestel'de sel felaketinin yaşandığı yerde
Bursa'nın Kestel ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi kayboldu. Kayıp 4 kişi 257 kişilik ekiple aranıyor. Arama çalışmasında termal özellikli drone da kullanılıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve kameraman Cahit Kazan bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
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NTV 22.06.2020 - 06:03| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 07:17
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