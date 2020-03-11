NTV ekibi M4 karayolunda (İdlib'de devriye öncesi hazırlıklar başladı)
İdlib için varılan mutabakat sonucu ilan edilen ateşkes süreci devam ediyor. Ateşkesin denetlenmesi için ise Türk ve Rus güvenlik güçleri 15 Mart'ta ortak devriye yapacak. NTV ekibi, İdlib'de o devriyenin yapılacağı idlib'deki M4 karayolunu görüntüledi. (Haber: Celal Çamur Kamera: Yasin Gündoğdu, NTV Haber)
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11.03.2020 - 11:02| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 11:22
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