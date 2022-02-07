NTV ekibi olay yerinde

İstanbul Üsküdar’da bir binada patlama meydana geldi. 3 katlı binadaki patlamada 4 kişi yaralandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. NTV ekibinden Yağız Şenkal olay yerinden son durumu aktardı.
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