NTV ekibi olay yerinde: Ümraniye'de suç makinesi, polisi şehit etti
İstanbul Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken biri polis iki kişi de yaralandı. 19 yaşındaki zanlının 26 suç kaydı olduğu tespit edildi. NTV ekibinden Osman Terkan, Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu noktada çatışmanın izlerini aktardı.
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