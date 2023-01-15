NTV ekibi Pençe Kilit Harekatı'nın başlatıldığı üs bölgesinde
Pençe Kilit Harekatı Kuzey Irak'ta devam ediyor. Harekatta bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. NTV ekibi de sınırın sıfır noktasında, 17 Nisan 2022'de başlatıldığı üs bölgesindeydi. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Burak Akcan)
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