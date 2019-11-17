NTV ekibi Resulayn'da (Teröristlerin tahrip ettiği hastane onarılıp hizmete açıldı)
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da hayat normale dönüyor. Sağlık Bakanlığı'nın iki mobil TIR'ı bölgede hizmet veriyor. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan ve Seyfettin Ay'ın izlenimleri...
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