NTV Ekibi Ruanda'da

Türkiye'den 6 bin 500 kilometre uzataki Ruanda'ya giden NTV ekibi, ülkenin yaşadığı soykırımdan sonra oradaki insanlarının tekrar bir ulus yaşatma çabasını, coğrafyasını ve sadece birkaç ülkede yaşayan gümüş sırtlı gorillere yaptıkları yolculuğu bizlere aktardı. (Haber: Yağız Şenkal)
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