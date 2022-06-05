NTV ekibi Ruanda’da gümüş sırtlı gorilleri görüntüledi

En yaygın olarak Orta Afrika ülkesi Ruanda’da yaşayan gümüş sırtlı gorillerin sayıları her geçen gün azalıyor. Ruanda hükümeti gorilleri korumak için hareket geçti ve 250 milyon dolar bütçe ayırdı. NTV’den Yağız Şenkal ile Bahattin Demir, Ruanda’nın balta girmemiş ormanlarına gitti, 4 saatlik yürüyüş sonrası, gümüş sırtlı gorilleri doğal ortamlarında görüntüledi.

Haberler - NTV 05.06.2022 - 09:59 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 10:51

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