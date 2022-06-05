NTV ekibi Ruanda’da gümüş sırtlı gorilleri görüntüledi
En yaygın olarak Orta Afrika ülkesi Ruanda’da yaşayan gümüş sırtlı gorillerin sayıları her geçen gün azalıyor. Ruanda hükümeti gorilleri korumak için hareket geçti ve 250 milyon dolar bütçe ayırdı. NTV’den Yağız Şenkal ile Bahattin Demir, Ruanda’nın balta girmemiş ormanlarına gitti, 4 saatlik yürüyüş sonrası, gümüş sırtlı gorilleri doğal ortamlarında görüntüledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.