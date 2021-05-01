NTV ekibi salgında da işlerinin başında olanlarla 1 gün geçirdi
Tüm dünya gibi Türkiye'de Corona virüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde kimilerinin yükü daha ağır. Pandeminin getirdiği yükü hafifletmek,salgın öncesinde olduğu gibi günlük hayatın sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak için sürekli görev başındalar. Üstelik onların uzaktan çalışma gibi bir şansları yok. Eczacılar, fırıncılar, kasiyerler, kasaplar, temizlik işçileri, motokuryeler. Bazıları görevleri başında virüs kapıp hayata veda etti, bazıları hastalığı atlatıp yeniden işinin başına döndü. NTV'den Baran Bila ve Osman Terkan onlarla bir araya geldi, yaşadıkları sıkıntıları, gelecek yıl için umutlarını konuştu.
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NTV 01.05.2021 - 12:55| Son Güncelleme : 01.05.2021 - 13:08
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