NTV ekibi sel nedeniyle çöken karayolunda

Karadeniz'de sağanak yine sel ve heyelana yol açtı. Giresun'da 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise hala kayıp. Bakanlar bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Selin ardında bıraktığı maddi hasar da büyük. Sel bölgesindeki son durumu NTV ekibinden Osman Terkan anlattı.
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NTV 23.08.2020 - 16:02| Son Güncelleme : 23.08.2020 - 16:30
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