NTV ekibi selin vurduğu Pakistan'da

Pakistan'ı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı bin 265'e ulaştı. 33 milyondan fazla kişiyi etkileyen doğal afet, Pakistan'ın yıllardır karşı karşıya kaldığı en kötü insani felaket. Milyonlarca insan evsiz kaldı ve gıdaya erişimde sorun yaşıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, sel bölgesine gitti, felaketi görüntüledi.
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