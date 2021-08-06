NTV ekibi söndürme çalışmasına katılan Sikorsky helikopterinde
Yangınla mücadelede her yöntem kullanılıyor. Jandarma Teşkilatı bünyesindeki bir Sikorsky helikopter de, su sepeti takılarak Milas’taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bugüne kadar operasyonlarda ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan Sikorsky helikopter, böylece ilk kez yangın söndürme çalışmasında görev almış oldu. NTV ekibinden Merih Ak ve kameraman Burak Uygun, o helikopterde yangına müdahale anlarını takip etti.
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NTV 06.08.2021 - 12:44| Son Güncelleme : 06.08.2021 - 13:00
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