NTV ekibi söndürme helikopterinde

Muğla'da marmaris yangınına havadan müdahale yeniden başladı. NTV canlı yayın ekibinden Gökhan Gerçek ve Ahmet Aldoğan da Tarım ve Orman Bakanlığının söndürme helikopterinde yangına müdahale anlarını görüntüledi.

NTV 03.08.2021 - 07:46 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 08:05

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