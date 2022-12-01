NTV ekibi Suriye sınırında alınan tedbirleri görüntüledi

Suriye’ye kara harekatı için hazırlıklar devam ederken gözler bir yandan da sınır hattında... NTV’den Özden Erkuş ve Kameraman Atilla Erturan, Milli Savunma Bakanlığı’nın özel izniyle Suriye sınırına gitti. NTV ekibi sınır hattında güvenliği sağlayan fiziksel ve elektronik sistemleri ve alınan tedbirleri görüntüledi.

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