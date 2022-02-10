NTV ekibi Topkapı Sarayı’nın sarnıçlarında

İstanbul’un tarihi sarnıçları yüzyıllar öncesine ait izler barındırıyor. Topkapı Sarayı’nın çevresinde, yerin metrelerce altında inşa edilmiş 26 sarnıç ya gün yüzüne çıkmamıştı ya da atıl durumdaydı... NTV ekibi, Milli Saraylar Başkanlığı’nın öncülüğünde ziyarete açılmak için hazırlık yapılan o sarnıçlara girdi. (Haber:Baran Bila Kamera:Cahit Kazan)
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