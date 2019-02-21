NTV ekibi TSK'nın en büyük kış tatbikatını görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kış-2019 Tatbikatı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor. Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlarla 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel katılıyor. NTV ekibinden Özden Erkuş, tatbikattan izlenimlerini aktardı.