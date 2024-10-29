NTV ekibi TUSAŞ'ta: GÖKBEY helikopteri envantere giriyor

TUSAŞ tarafından geliştirilen çok amaçlı milli helikopter T625 GÖKBEY, bugün Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı teslim töreni ile göreve başlayacak olan GÖKBEY, Türk güvenlik güçlerinin hafif genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılayacak. GÖKBEY, ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak ve 12 yolcu kapasitesi, 306 km/sa azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi ile dikkat çekiyor. GÖKBEY’in üretiminde, geçtiğimiz günlerde terör saldırısında hayatını kaybeden mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de görev alması, helikopterin önemini artırıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, TUSAŞ'tan konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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