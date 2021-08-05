NTV ekibi yangın bölgesinde: Kemerköy termik santralinde son durum

Milas'taki orman yangının 6. gününde tehlike büyüdü. Ormanlık alandan yükselen alevler; tüm önlemlere rağmen rüzgarın etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Bölgede bulunan NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu son durumu aktardı.

NTV 05.08.2021 - 06:52 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 07:02

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