NTV ekibi yangın bölgesinde: Kemerköy termik santralinde son durum
Milas'taki orman yangının 6. gününde tehlike büyüdü. Ormanlık alandan yükselen alevler; tüm önlemlere rağmen rüzgarın etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Bölgede bulunan NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu son durumu aktardı.
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NTV 05.08.2021 - 06:52| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 07:02
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