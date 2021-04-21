NTV ekibi yoğun bakımı görüntüledi

Salgında vaka ve ağır hasta sayısındaki artışla birlikte yoğun bakımlar da artık kırmızı alarm veriyor, doluluk oranı her geçen gün artıyor. NTV ekibi Türkiye’nin en büyük hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine girdi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenler arasında artık 50 yaşından genç hastalar var. (Haber: Öykü Tüccar - Kamera: Ahmet Aldoğan)
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NTV 21.04.2021 - 11:20| Son Güncelleme : 21.04.2021 - 11:55
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