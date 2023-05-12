NTV ekibi yurt dışı oyların tasnif edildiği merkezde
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan 1 milyon 817 bin oy Ankara'da, ATO Congresium'da tutuluyor. Oyların sayımı öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. NTV ekibinden Gökhan Gerçek yurt dışı oyların ülkelere göre tasnifinin yapıldığı merkezden notlarını aktardı.
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