NTV habercilerinin gözünden o gece Ankara

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti... O gece NTV ekipleri Ankara’daki kritik adreslerdeydi. Bombalar patlarken görevlerinin başındaydılar. NTV muhabirlerinin o gece yaşadıklarını Ahmed Arpat derledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.07.2021 - 10:21| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 11:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.