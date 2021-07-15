NTV habercilerinin gözünden o gece Ankara

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti... O gece NTV ekipleri Ankara’daki kritik adreslerdeydi. Bombalar patlarken görevlerinin başındaydılar. NTV muhabirlerinin o gece yaşadıklarını Ahmed Arpat derledi.

NTV 15.07.2021 - 10:21 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 11:16

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