NTV habercilerinin tanıklığıyla o gece

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti... O gece NTV ekipleri İstanbul’daki kritik adreslerdeydi. Sokaktaki katliama ve direnişe tanıklık ettiler. NTV muhabirlerinin o gece yaşadıklarını Osman Girgin derledi.

NTV 15.07.2021 - 09:21 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 10:45

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