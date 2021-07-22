NTV muhabiri arama-kurtarma botunda

Artvin'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Arhavi ilçe merkezinde sokakları su bastı. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Bölgedeki son durumu NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu bildirdi.

NTV 22.07.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 15:35

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