NTV muhabiri, aşı için çalışan Prof. Ercüment Ovalı ile konuştu

Corona virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Profesör Ercüment Ovalı, Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. "23 Nisan için sözleştik" ifadesini kullanınca, aşı bulundu yorumları yapıldı. NTV' ekibinden Yağız Şenkal, Ercüment Ovalı ile telefonda görüştü. Ovalı, "Aşı bulmadık, bulmaya çalışıyoruz" dedi.

NTV 09.04.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 16:56

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