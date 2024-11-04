NTV Özel Dosya: Bordo bereliler böyle eğitiliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bordo berelileri, terörle mücadeleden, meskun mahal operasyonlarına en zor görevlerin en ön saflarındalar. Çoğu hiç bilinmeyen operasyonların gizli kahramanları olan ordunun bu özel gücü nasıl eğitiliyor? Operasyonlara nasıl hazırlanıyor? Tüm bu soruların yanıtları, NTV ekibinden Özden Erkuş ve Burak Akcan'ın hazırladığı özel dosyada.
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