NTV Özel Dosya | Deprem: İstanbul nasıl kurtulur?

Yerini, büyüklüğünü, ne zaman olacağını bilmek imkansız; ancak bilimsel veriler ışığında uzmanların tahminleri var. 16 milyonluk İstanbul için bahsedilen deprem senaryosu korkunç. Olası İstanbul depreminin, Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde yıkım yaratacağı öngörülüyor. Peki, İstanbul bir sonraki depreme hazır mı? İstanbul'da önce hangi adımlar atılmalı? Tüm bu soruların yanıtları Osman Terkan'ın hazırladığı "Deprem: İstanbul nasıl kurtulur?", "NTV Özel Dosya"da.
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